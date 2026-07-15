I presidenti di Senato e Camera hanno nominato oggi Saverio Valentino come nuovo presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La nomina è stata ufficializzata durante una cerimonia ufficiale, senza ulteriori dettagli sul procedimento. Valentino, avvocato, assume ora il ruolo di guida dell’agenzia incaricata di vigilare sulla concorrenza e le pratiche commerciali. La nomina segue una procedura formale tra le istituzioni parlamentari.

I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, hanno nominato oggi l’avvocato Saverio Valentino presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Valentino è componente dell’Authority dal 13 giugno 2023. Prima della sua nomina, si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell’Unione europea, a quelle amministrative e civili italiane, nonché alla Commissione europea, all’Autorità garante e ad altre autorità di concorrenza in diversi Paesi del mondo. Si è laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1995. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Saverio Valentino nominato presidente dell’Antitrust

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