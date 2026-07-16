Sono stati avviati finanziamenti agevolati con contributi comunali per sostenere negozi e attività nella zona. Il sindaco ha invitato a investire nelle piccole cittadine come Sarteano, sottolineando l'importanza di questa iniziativa. I contributi mirano a ridurre il costo degli interessi sui finanziamenti, facilitando l'accesso ai fondi per le attività locali. L'obiettivo è aiutare le imprese a superare le difficoltà economiche e incentivare lo sviluppo commerciale del territorio.

"Adesso più che mai è il momento di investire sulle piccole cittadine come Sarteano ", invita il sindaco Francesco Landi. Riferendosi ai finanziamenti agevolati con contributi comunali per ridurre il costo degli interessi. Quello che prevede il nuovo progetto è favorire gli investimenti delle imprese e accompagnarle verso una crescita, grazie alla convenzione con Fi.Se.S (Finanziaria Senese di Sviluppo) che consentirà alle imprese di avere accesso a finanziamenti agevolati, ma anche grazie al Comune di Sarteano che si occuperà di sostenere gli investimenti abbassando gli interessi sui prestiti. "Sono tante le giovani coppie che stanno scegliendo Sarteano come luogo di vita e di lavoro,- prosegue il sindaco Francesco Landi- anche grazie ai cambiamenti introdotti dalla pandemia e alla diffusione dello smart working. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarteano, finanziamenti agevolati. Al via il sostegno a negozi e attività

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