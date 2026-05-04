Finanziamenti agevolati al commercio | da domani 5 maggio 2026 via alla piattaforma Irfis

Da domani, 5 maggio 2026, sarà possibile accedere alle domande per i finanziamenti agevolati destinati al commercio attraverso la piattaforma Irfis. La Regione Siciliana ha avviato la fase operativa del nuovo intervento a sostegno del settore commerciale, che permette di presentare le richieste di finanziamento tramite il portale online. La piattaforma sarà aperta a partire dalla data stabilita, consentendo alle imprese di inoltrare le domande di accesso ai fondi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Domande aperte dal 5 maggio. Entra nella fase operativa il nuovo intervento della Regione Siciliana a sostegno del comparto commerciale. A partire dalle ore 12 del 5 maggio sarà attiva la piattaforma Irfis attraverso cui le imprese potranno inoltrare le richieste di finanziamento agevolato. L’iniziativa, promossa dal governo guidato da Renato Schifani, è gestita da Irfis FinSicilia, braccio finanziario della Regione. Risorse e tipologie di intervento. Il piano dispone di una dotazione complessiva di circa 13,5 milioni di euro ed è suddiviso in due principali linee di intervento: Finanziamenti per investimenti. Finanziamenti per capitale circolante.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Finanziamenti agevolati al commercio: da domani, 5 maggio 2026, via alla piattaforma Irfis Notizie correlate Commercio, via ai finanziamenti agevolati: si parte con la piattaforma IrfisEntra nel vivo la nuova misura regionale a sostegno del commercio: da domani, 5 maggio, alle 12 sarà attiva la piattaforma Irfis per presentare le... Attiva la piattaforma dell'Irfis per i finanziamenti agevolati al commercio: "Così sosteniamo la crescita delle pmi"Parte ufficialmente la fase operativa delle nuove misure regionali a sostegno del commercio, una misura voluta dal governo Schifani. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bandi Negozi 2026: Contributi Fondo Perduto Commercio Retail; Finanziamenti per la transizione ecologica ed energetica e l'economia circolare; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000; Nuovo Fondo per il sostegno agli investimenti nel settore turistico. Irfis, al via le domande per i finanziamenti agevolati alle impresePALERMO – Dalle 12 di domani, martedì 5 maggio, sarà possibile presentare le domande per accedere ai finanziamenti agevolati destinati alle imprese del commercio e gestiti da Irfis FinSicilia, la soci ... livesicilia.it Commercio, da domani attiva piattaforma Irfis per richiedere finanziamenti agevolatiLe richieste di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale dedicato sul sito Irfis, nella sezione Fondo Sicilia. ilsicilia.it Scopri i finanziamenti agevolati per il commercio in Sicilia. Presenta la tua domanda e ottieni supporto dalla Regione. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook