Attiva la piattaforma dell' Irfis per i finanziamenti agevolati al commercio | Così sosteniamo la crescita delle pmi

È partita ufficialmente la fase operativa delle nuove misure regionali dedicate al sostegno del commercio, un'iniziativa promossa dal governo Schifani. È stata attivata la piattaforma dell'Irfis per i finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di favorire la crescita del settore commerciale. Le imprese interessate possono accedere ai finanziamenti attraverso questa piattaforma, che si inserisce nel quadro delle misure di supporto economico approvate recentemente.

Parte ufficialmente la fase operativa delle nuove misure regionali a sostegno del commercio, una misura voluta dal governo Schifani. Dalle 12 di domani (5 maggio) sarà possibile presentare le domande per accedere ai finanziamenti agevolati destinati alle imprese del settore e gestiti da Irfis.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Artigianato. Sofia Capellini (AEFI): “Al MIDA si osserva la crescita delle PMI e l’innovazione dell’artigianato italiano”“La Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) celebra quest’anno il traguardo delle 90 edizioni, confermandosi una delle fiere più antiche,... Gafi, l’attività finanziaria cresce del 36%. Caputo: Sosteniamo la transizione delle PmiUn volume di attività finanziaria a quota 162 milioni con incremento del 36% rispetto al 2024, un importo di finanziamenti garantiti che segna un... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Attiva la piattaforma per la libera consultazione delle norme UNI per la salute e la sicurezza sul lavoro; Attiva la piattaforma per la consultazione delle norme UNI per la salute e la sicurezza sul lavoro; Delega digitale: da ottobre attiva la piattaforma per la delega ai servizi online della Pubblica Amministrazione; Sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security. Promozione della qualità dell'architettura - Attiva la piattaforma per la presentazione delle domande26/09/2022 - E' attiva la piattaforma digitale per la presentazione delle domande di contributo riferite all’Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione della qualità ... regione.campania.it Investimenti produttivi dall'estero, attiva la piattaforma Invest in Italy03/05/2024 - Dal 24 aprile 2024 è attiva la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Invest in Italy raggiungibile al seguente link https ... regione.campania.it La Giunta comunale attiva un presidio d'urgenza affidato a guardie giurate: controlli dinamici e deterrenza per proteggere i minori e le famiglie che frequentano la palazzina Liberty - facebook.com facebook Meloni al summit Cpe: “Nelle crisi serve un’Europa più attiva, coinvolgere i vicini del Mediterraneo” x.com