Sarri si presenta | Mi piacerebbe vincere qualcosa qua a Bergamo Gaetano? Un grande regalo del direttore

Maurizio Sarri si presenta come nuovo allenatore dell’Atalanta. In conferenza stampa, ha detto di voler vincere qualcosa con la squadra. Ha anche commentato su un giocatore, definendolo un grande regalo del direttore. La firma di Sarri segna l’inizio di una nuova fase per il club. La squadra si prepara a lavorare sotto la sua guida. La presentazione ufficiale si è svolta oggi, in un clima di attesa e curiosità.

Sarri si presenta come nuovo tecnico dell’Atalanta: «Mi piacerebbe vincere qualcosa qua a Bergamo. Su Gaetano.». In casa Atalanta è il giorno di Maurizio Sarri. Il nuovo allenatore nerazzurro è stato presentato ufficialmente ai giornalisti, inaugurando così la sua avventura alla guida del club bergamasco. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – « Mi aspetto una stagione importante. I mezzi ci sono per fare bene, ma dobbiamo lavorare. Il mio direttore sa come penso il calcio e le caratteristiche dei giocatori per il mio gioco, poi è vero che l’Atalanta ha la sua filosofia. La qualità della rosa è presente, poi sul mercato staremo a vedere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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