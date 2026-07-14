Cristiano Giuntoli si è presentato in conferenza stampa come nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. Le dichiarazioni. È iniziato ufficialmente il nuovo corso dell’ Atalanta con la conferenza stampa di presentazione di Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore sportivo nerazzurro, già operativo da diverse settimane a Zingonia, ha tracciato le linee guida del club bergamasco in sinergia con la proprietà, affrontando i temi caldi del calciomercato, la scelta del nuovo allenatore e la gestione dei giovani talenti della Dea. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’amministratore delegato Luca Percassi ha aperto l’incontro sottolineando la grande dedizione del dirigente: «Fin dalla prima nostra telefonata ha dimostrato una grandissima disponibilità a sposare il progetto Atalanta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Giuntoli si presenta all’Atalanta: «Ho accettato in un secondo. Stupiti per Ederson ma ora lavoriamo al rinnovo, Carnesecchi resta»

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