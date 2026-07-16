Oggi è stato presentato il nuovo allenatore dell’Atalanta, che ha espresso entusiasmo per il progetto nerazzurro. Ha parlato di idee tattiche che richiederanno tempo per essere assimilate, ma se la squadra le seguirà potrà ottenere risultati soddisfacenti. La presentazione si è svolta a Bergamo, con il tecnico che ha ricordato i tifosi della Lazio. Nessun altro dettaglio sui prossimi impegni o strategie è stato comunicato.

Il tecnico è entusiasta del nuovo progetto nerazzurro. Le sue idee tatticche non saranno facili da assimilare ma se la Dea riuscirà a seguirle potrà togliersi molte soddisfazioni A Bergamo oggi è stato il giorno di presentazione diMaurizio Sarri,il nuovo allenatore dell’Atalanta.Il tecnico si è mostrato entusiasta del nuovo percorso intrapreso e ha ammesso ambizioni e idee della sua nuova Dea senza però dimenticare il suo trascorso alla Lazio, per la quale ha speso qualche parola. L’incipit della conferenza stampa è stato sulla società nerazzurra: “Mi hanno chiesto di lavorare, è una delle poche cose che so fare bene nella mia vita oltre ai mille difetti che ho. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Sarri si presenta all’Atalanta: la strada da seguire alla Dea e il ricordo dei tifosi della Lazio

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Sarri si presenta all'Atalanta ma pensa ancora ai tifosi della Lazio: Nonostante tutto...A Bergamo è stato il giorno Maurizio Sarri, nuovo allenatore dell'Atalanta. Si è presentato alla stampa e ai tifosi, ha ammesso ambizioni e idee della sua nuova Dea senza dimenticare però il passato e ... corrieredellosport.it

Durante la presentazione con l'Atalanta, Maurizio Sarri ha parlato del nuovo progetto e ricordato con affetto i tifosi della Lazio.Maurizio Sarri si presenta come nuovo allenatore dell'Atalanta e dedica un pensiero ai tifosi della Lazio durante la conferenza stampa. laziopress.it