Sarri conteso tra Napoli e Atalanta i motivi per dire sì a De Laurentiis o alla Dea

L'allenatore è al centro di un confronto tra due club: il primo ha una rosa già strutturata per il modulo 4-3-3 e ha raggiunto 91 punti nella stagione precedente. La relazione tra il tecnico e il patron della prima squadra è rimasta stabile nel tempo. Dall'altra parte, il club che lo sta cercando ha manifestato interesse e sta valutando la possibilità di ingaggiarlo. La decisione finale dipenderà dalle trattative e dai piani di entrambe le società.

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