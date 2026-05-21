Sarri conteso tra Napoli e Atalanta i motivi per dire sì a De Laurentiis o alla Dea
L'allenatore è al centro di un confronto tra due club: il primo ha una rosa già strutturata per il modulo 4-3-3 e ha raggiunto 91 punti nella stagione precedente. La relazione tra il tecnico e il patron della prima squadra è rimasta stabile nel tempo. Dall'altra parte, il club che lo sta cercando ha manifestato interesse e sta valutando la possibilità di ingaggiarlo. La decisione finale dipenderà dalle trattative e dai piani di entrambe le società.
Maurizio Sarri tra Napoli e Atalanta. Entrambi i club cercano un tecnico su cui fondare il proprio progetto. Ecco i motivi per cui il tecnico potrebbe dire sì all'una o all'altra. La "paura" fa 91.! In un possente ricordo - estasi e tormento, tutt’uno - c’è la sintesi d’un pensiero spettinato, il sospetto di stracciare i fotogrammi dalla memoria: e rivedendo se stesso, dunque la (sua) Grande Bellezza, Maurizio Sarri s’è però anche confrontato con quel tempo, l’ha riattraversato, ha ripensato allo scudetto (del 2018) rimasto nell’albergo o chissenefrega dove, cosa importa dei dettagli. Però quella è anche la sintesi di un’idea... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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