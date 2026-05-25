Un incontro tra la Lazio e il tecnico dell’Atalanta è previsto a breve. La società biancoceleste sta valutando anche altri candidati e potrebbe aprire a uno scambio di allenatori. La Lazio ha anche in mente di proporre un cambio con un altro tecnico, mentre il club bergamasco non ha ancora confermato ufficialmente le trattative. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Lo scambio di panchine tra Atalanta e Lazio è un’ipotesi che può prendere corpo. Maurizio Sarri si accinge a salutare la squadra biancoceleste e accogliere la proposta del club nerazzurro. Raffaele Palladino potrebbe fare il percorso inverso, anche se la sua trattativa con la società di Lotito è ancora alle battute iniziali, mentre quella di Sarri con la Dea sembra in una situazione più avanzata. Il club bergamasco definirà la questione allenatore nelle prossime ore. Il destino di Palladino appare lontano da Bergamo, ma serve comunque un incontro per definire il tutto. L’allenatore campano ha ancora un anno di contratto con l’Atalanta e per salutarsi servirà dunque trovare la formula congrua. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio-Atalanta, scambio in vista? Sarri vicino alla Dea, Lotito vuole Palladino

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