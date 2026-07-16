Maurizio Sarri ha dichiarato di voler chiudere un ciclo con l’Atalanta, paragonandolo a quello vissuto a Napoli. Durante la conferenza stampa, il nuovo allenatore ha illustrato i piani per la prossima stagione e ha parlato dei calciatori presenti nella rosa. Non sono state fornite dettagli specifici sulle strategie o sui giocatori, ma Sarri ha espresso la speranza che l’esperienza con la squadra possa essere positiva come quella vissuta in passato.

Maurizio Sarri ha tenuto la conferenza stampa come neo tecnico dell’ Atalant a, in cui ha spiegato quello che sarà il suo progetto con la Dea per la prossima stagione e ha commentato i calciatori che ha trovato in squadra. Sarri: “L’Atalanta deve diventare competitiva, come fu il mio Napoli”. L’allenatore ex Lazio ha esordito: “ Sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Mi ha colpito molto lo stadio, Zingonia, il clima e quanto questa società lavora. Chiaro che la mia filosofia è molto differente, ma la priorità è vedere una buona Atalanta. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana: ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Sarri: “All’Atalanta chiudo un cerchio come a Napoli, mi auguro sia un grande viaggio come quello”

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