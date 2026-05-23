Sarri all’Atalanta ci siamo | Napoli beffato dal grande ex

Maurizio Sarri si prepara a tornare all’Atalanta, lasciando il Napoli. Il club azzurro ha preso atto della decisione dell’allenatore, che avrebbe optato per un progetto differente rispetto a quello offerto dalla squadra partenopea. La trattativa tra le parti sembra ormai definita, con il cambio di guida tecnica che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma le fonti vicine alle società confermano la conclusione dell’accordo.

Il futuro di Maurizio Sarri pare oramai segnato e il Napoli ne prende atto. Il club azzurro è stato beffato dall’ex allenatore, che avrebbe scelto un progetto diverso. Il tecnico toscano avrebbe deciso di unirsi ad un altro ex protagonista della storia recente partenopea: Cristiano Giuntoli. Giuntoli determina la svolta: il ruolo del nuovo direttore sportivo. La risoluzione consensuale con la Lazio rappresenta il passaggio cruciale per ufficializzare il trasferimento. Il club biancoceleste, ancora legato a Sarri fino al 2028, ha accettato di liberarlo dopo settimane di trattative. L’Atalanta accelera così il proprio progetto tecnico, affidandosi a un allenatore con esperienza internazionale e capacità di valorizzare il gioco offensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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