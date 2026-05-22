Senza Kate la mia famiglia non ce la farebbe | le bellissime parole di William per la moglie

Durante un'intervista trasmessa su una stazione radio, il principe ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti della moglie, definendola una figura fondamentale per la famiglia. Ha descritto la donna come una madre e una moglie straordinaria, sottolineando il suo ruolo nel superare un momento difficile legato a una malattia. Le sue parole hanno evidenziato il sostegno che riceve dalla consorte e il valore che attribuisce alla sua presenza nella vita familiare.

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