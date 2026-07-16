Sara Fantini a una spanna dal record italiano! Batte la primatista mondiale e alza l’asticella per gli Europei

Da oasport.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sara Fantini ha lanciato il martello a 75,62 metri durante una manifestazione a Madrid, sul circuito World Continental Tour. Con questa prestazione, si è avvicinata di circa un metro al record italiano e ha superato la primatista mondiale. La prova si è svolta all’Estadio de Vallehermoso, in una tappa del circuito di livello silver. La distanza raggiunta rappresenta una delle migliori prestazioni della stagione per l’atleta.

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Sara Fantini si è fermata a mezza spanna dal suo record italiano di lancio del martello, spedendo l’attrezzo a 75.62 metri all’Estadio de Vallehermoso di Madrid, sede di una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante di atletica). La Campionessa d’Europa ha trovato la spallata a effetto in occasione del terzo tentativo nella capitale spagnola, acme di una serie di notevole spessore tecnico, come testimoniano il 74.06 in apertura, il 74.90 alla quarta prova e il 74.16 in chiusura. La 28enne emiliana si è portata a quindici centimetri dal primato tricolore che ella stessa siglò quattro anni fa proprio a Madrid, sfondando la barriera dei 75 metri per la seconda volta in carriera e ritoccando di oltre un metro il proprio stagionale (74. 🔗 Leggi su Oasport.it

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