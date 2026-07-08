Un record di Haaland si distingue: è il primatista mondiale di salto in lungo da fermo tra i bambini sotto i sei anni. La notizia mette in evidenza la sua abilità fin dall’infanzia, anche se ora è noto soprattutto come attaccante di livello internazionale. Oltre a questo primato, Haaland è anche in corsa per il titolo di miglior cannoniere del Mondiale, con sette gol segnati finora.

Ormai non c’è praticamente più nulla che possa stupirci, quando si parla di Erling Haaland. Non il ruolo ormai universalmente riconosciutogli di capo dei Vichinghi che hanno invaso il Mondiale, non i 7 gol con cui è in agguato su Messi, Mbappé e Kane per un’altra corona, quella cannoniere principe. Né ci sorprende l’apparente nonchalance con cui li segna. E dunque dovrebbe sembrarci normale scoprire che detentore di un record lo è già. Magari fa un po’ sorridere che si tratti di un primato di atletica leggera. Non una cosa locale, provinciale, nemmeno nazionale: un record del Mondo. Che ci crediate o no. Lo aveva segnalato tempo fa il Mirror. Ora c’è anche una lista internazionale che conferma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I record di Haaland? Uno è speciale: è primatista mondiale di... salto in lungo da fermo Under 6!

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The Final Whistle || Special Sports News || 17th June, 2026

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