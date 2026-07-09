Francesco Pernici farà il proprio ritorno in gara dopo aver firmato il record italiano degli 800 metri, abbattendo il leggendario 1:44.7 corso 53 anni fa da Marcello Fiasconaro. Lo scorso 3 luglio il 23enne bresciano ha vinto il doppio giro di pista a Nancy, in occasione di una tappa del World Continental Tour (livello silver), con il crono di 1:43.60, abbassando di un decimo il primato più longevo dell’atletica tricolore e mettendosi davanti a un mito. L’azzurro si rimetterà in gioco sabato 11 luglio al Meeting della Leonessa, che illuminerà il centro sportivo Gabre Gabric di Brescia. Francesco Pernici non si cimenterà però sugli 800 metri, ma per l’occasione ha scelto il giro della morte: 400 metri pirotecnici contro Edoardo Scotti, il primatista italiano della specialità (44. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pernici torna dopo il record e sfida un altro primatista italiano: gran duello su una nuova distanza

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