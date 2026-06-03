Sabato 20 alle 18 la prestigiosa cornice della Piccola Atene ospiterà nello studio di Giordano Borghi l’inaugurazione della mostra " Ikigai: la ragione di vivere tra acciaio e l’infinito dello spazio ", curata da Angelo Malara. Il termine giapponese Ikigai descrive la "ragione di vivere" o lo "scopo della vita". La mostra esplora questo concetto attraverso il contrasto e il dialogo tra i materiali industriali della scultura contemporanea e la proiezione dell’arte verso l’infinito del cosmo. In esposizione le opere di Angelo Morucci, Mario Venturini e Rossano Ferrari (nella foto). Le sculture di Angelo Morucci e Mario Venturini (uniti nel sodalizio artistico MVartindesign) nascono dall’universo della meccanica e dell’automobilismo sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grande arte. La mostra ‘Ikigai’ con tre maestri

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