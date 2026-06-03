Grande arte La mostra ‘Ikigai’ con tre maestri

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 20 alle 18 la prestigiosa cornice della Piccola Atene ospiterà nello studio di Giordano Borghi l’inaugurazione della mostra " Ikigai: la ragione di vivere tra acciaio e l’infinito dello spazio ", curata da Angelo Malara. Il termine giapponese Ikigai descrive la "ragione di vivere" o lo "scopo della vita". La mostra esplora questo concetto attraverso il contrasto e il dialogo tra i materiali industriali della scultura contemporanea e la proiezione dell’arte verso l’infinito del cosmo. In esposizione le opere di Angelo Morucci, Mario Venturini e Rossano Ferrari (nella foto). Le sculture di Angelo Morucci e Mario Venturini (uniti nel sodalizio artistico MVartindesign) nascono dall’universo della meccanica e dell’automobilismo sportivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

grande arte la mostra 8216ikigai8217 con tre maestri
© Lanazione.it - Grande arte. La mostra ‘Ikigai’ con tre maestri
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’arte del carretto siciliano rivive alla Vucciria: laboratori con la guida degli ultimi maestriNel mercato della Vucciria, all’interno della bottega Alkemie, un maestro artigiano lavora alla realizzazione di carretti siciliani tradizionali.

A Palazzo Strozzi la mostra dedicata al grande maestro dell’arte americana Mark RothkoA Palazzo Strozzi è in corso una mostra dedicata a Mark Rothko, uno dei protagonisti dell’arte moderna americana.

Temi più discussi: Grande arte. La mostra ‘Ikigai’ con tre maestri; A Riccione l’infanzia incontra i grandi maestri del Novecento: inaugurata a Villa Franceschi la mostra Bambini in dialogo con l’arte; Nel Principato di Monaco c’è una mostra sulla natura che fa dialogare un maestro di ieri con gli artisti di oggi; William Turner illumina Como: la grande mostra tra paesaggi romantici e arte contemporanea.

grande arte la mostraLa mostra Dive. Le meraviglie del cinema italiano a Rimini e gli altri eventiLa mostra Van Dyck l’Europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, ripercorre la vita e la carriera dell’artista fiammingo, grande ritrattista, allievo di Rubens, studioso del nostro R ... iodonna.it

grande arte la mostraA Cervia la più grande mostra d’arte floreale all’aperto d’EuropaRoma, 21 mag. (askanews) – La 54esima edizione di Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa, è dedicata all’80esimo Anniversario della Repubblica Italiana. F ... askanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web