Daniela Santanchè rischia un terzo processo dopo Visibilia e truffa all' Inps arriva l' accusa di bancarotta

La Procura di Milano ha notificato a Daniela Santanchè l’avviso di chiusura delle indagini preliminari, con l’accusa di bancarotta. La politica è già coinvolta in altri procedimenti giudiziari, tra cui un processo per truffa all’Inps e una causa legata a Visibilia.

Un nuovo fronte giudiziario scuote Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha infatti notificato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari con l’accusa di bancarotta. L’esito dell’inchiesta, condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza milanese, apre ora la strada a un possibile e imminente terzo rinvio a giudizio per la parlamentare. Le nuove accuse della Procura e il rischio di un terzo processo Il dissesto milionario delle società gestite da Daniela Santanchè La presunta truffa a Invitalia Le nuove accuse della Procura e il rischio di un terzo processo La chiusura dell’inchiesta a carico di Daniela... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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