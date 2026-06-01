Un ciclone di nomi noti e una serata dedicata all’Eurovision caratterizzano l’ultima edizione di Sanremo. La manifestazione vede in gara numerosi artisti di grande fama, mentre la serata speciale è dedicata alla musica europea. La kermesse si svolge con un cast ricco di super big, e la presenza di ospiti internazionali si alterna alle esibizioni dei partecipanti. La conduzione è affidata a un giovane presentatore, alla sua prima esperienza al festival.

Stefano De Martino rivoluziona Sanremo. L’edizione 2027 del Festival della Canzone Italiana, la prima affidata al giovane conduttore, si presenta con grandi novità. Il re di Affari Tuoi – domenica sera ha superato il 26% di share – vuole lasciare il segno anche sul Festival di Sanremo 2027. Insieme al direttore musicale della kermesse, Fabrizio Ferraguzzo, prepara la rivoluzione sanremese a suon di tanti super big in gara e alla nuova serata dedicata all’Eurovision. A rappresentare l’Italia all’Eurovision non sarà più il vincitore del Festival, come è avvenuto in tutti questi anni, ma, all’interno della settimana sanremese, ci sarà una serata apposita dedicata all’evento europeo, durante la quale verrà proclamato il vincitore. 🔗 Leggi su Bubinoblog

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© Bubinoblog - CICLONE DE MARTINO SU SANREMO: TANTI SUPER BIG IN GARA E SERATA EUROVISION

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