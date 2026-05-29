Maria De Filippi in Trattative per la Co-Conduzione di Sanremo 2027 con Stefano De Martino | Le Ultimissime Indiscrezioni

Una voce corre dietro le quinte dell’Ariston e fa rumore: potremmo rivedere una signora della tv su quel palco, in coppia con un volto ormai di casa Rai. È un incastro ambizioso, di quelli che riscrivono i cartelloni e accendono i salotti di tutta Italia. Sanremo è un magnete. Attira storie, ritorni, sfide. Ogni volta che il Festival di Sanremo muove un tassello, il pubblico si sporge. Chiede chi, come, quando. E immagina scenari. Una regola non scritta dice che i giochi veri si fanno lontano dai riflettori. Intanto i telefoni squillano. I piani si disegnano. E un nome pesante gira da giorni tra addetti ai lavori e corridoi tv. Prima un passo indietro. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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