Maria De Filippi in Trattative per la Co-Conduzione di Sanremo 2027 con Stefano De Martino | Le Ultimissime Indiscrezioni
Maria De Filippi e Stefano De Martino sono in trattative per condividere la conduzione del Festival di Sanremo 2027. Le indiscrezioni parlano di un possibile coinvolgimento dei due, che rappresenterebbe un collegamento tra diverse scuole televisive. La conferma ufficiale non è ancora arrivata.
Una voce corre dietro le quinte dell’Ariston e fa rumore: potremmo rivedere una signora della tv su quel palco, in coppia con un volto ormai di casa Rai. È un incastro ambizioso, di quelli che riscrivono i cartelloni e accendono i salotti di tutta Italia. Sanremo è un magnete. Attira storie, ritorni, sfide. Ogni volta che il Festival di Sanremo muove un tassello, il pubblico si sporge. Chiede chi, come, quando. E immagina scenari. Una regola non scritta dice che i giochi veri si fanno lontano dai riflettori. Intanto i telefoni squillano. I piani si disegnano. E un nome pesante gira da giorni tra addetti ai lavori e corridoi tv. Prima un passo indietro. 🔗 Leggi su Temporeale.info
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