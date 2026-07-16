Il vincitore di Sanremo Giovani potrebbe partecipare direttamente tra i Big al Festival del 2027, secondo una proposta di Giuseppe Candela. La novità, che potrebbe diventare ufficiale, si inserisce nei cambiamenti delle modalità di svolgimento dell’evento, con un focus su spettacolo e meno attenzione ai giovani. La decisione potrebbe influenzare la composizione delle serate e la selezione dei partecipanti.

Milano, 16 luglio 2026 - Il vincitore di Sanremo Giovani direttamente in gara fra i Big a Sanremo 2027. Quella lanciata da Giuseppe Candela potrebbe essere ben più di una semplice indiscrezione, soprattutto visti i cambiamenti nelle serate del Festival di Sanremo 2027. Nella prima e nella seconda serata si esibiranno tutti gli artisti in gara fra i Big, nella terza andranno in scena i duetti con le Cover, nella quarta spazio alla novità Eurovision e alla finale si torna alla formula classica. E quindi quando vedremo la sfida fra i finalisti di Sarà Sanremo? Spoiler: probabilmente mai. Almeno non da martedì 16 a sabato 20 febbraio. Conti (e non intendo Carlo) alla mano, lo spazio per i giovani, già risicato nelle passate edizioni, sarebbe ridotto ulteriormente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Sanremo.

© Quotidiano.net - Sanremo 2027, più spettacolo e meno giovani: chi vince le Nuove Proposte subito fra i Big?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Sal Da vinci canta Per sempre si

Notizie e thread social correlati

Stefano De Martino elimina le Nuove Proposte a Sanremo 2027: il vincitore canterà con i BigIl direttore artistico di Sanremo 2027 ha deciso di eliminare le Nuove Proposte dalla competizione.

Sanremo 2027, Stefano De Martino elimina le Nuove ProposteAl Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino ha deciso di eliminare la categoria delle Nuove Proposte.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino conferma la serata Eurovision; Sanremo 2027, Stefano De Martino cambia tutto: meno big in gara, due vincitori e una nuova serata performance; Annalisa dice no a De Martino per Sanremo 2027, non vuole saperne niente: Ho troppo da fare, poi la rivelazione sul singolo; Annalisa dice no a Sanremo 2027. E meno male.

Sanremo 2027, più spettacolo e meno giovani: chi vince le Nuove Proposte subito fra i Big?L’ipotesi: il vincitore decretato nella finalissima poco prima di Natale potrebbe essere subito promosso a febbraio ... quotidiano.net

Sanremo 2027, Stefano De Martino elimina le Nuove ProposteSanremo 2027 si prepara a cambiare volto: secondo le indiscrezioni, Stefano De Martino vuole eliminare le Nuove Proposte e rivoluzionare il Festival ... dilei.it

Intensa e profonda #Intervista a tutto campo in edicola oggi su @LaVeritaWeb Non perdetela! #Scialpi #shalpy #sanremo #tv #televisione #musica #spettacolo #notizie #news #informazione #press #gossip #show #heatherparisi #sabrinasalerno #tizianoferro x.com