Sanità punto di ascolto per gli utenti

È stato inaugurato ieri nella Casa della Comunità di San Severino un Punto unico di accesso. Il servizio offre ascolto, orientamento e risposte per utenti di San Severino, Matelica e Camerino. Si tratta di un punto di riferimento centralizzato per le richieste relative alla sanità. L’obiettivo è semplificare il contatto tra cittadini e servizi sanitari, garantendo un punto di riferimento unico per tutte le esigenze.

Un unico servizio al quale rivolgersi per ricevere ascolto, orientamento e risposte. È stato presentato ieri mattina nella Casa della Comunità di San Severino il Punto unico di accesso per i comuni di San Severino, Matelica e Camerino. Il Pua sarà aperto dalle 10 alle 13.30: lunedì e giovedì all’Ospedale di comunità di Matelica, martedì e venerdì nella Casa della comunità di Camerino, mercoledì e sabato nella struttura settempedana di via del Glorioso 8. Alla presentazione hanno preso parte amministratori e rappresentanti dell’Ast e degli Ambiti territoriali17 e 18, tra cui il direttore socio-sanitario dell’Ast di Macerata Massimiliano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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