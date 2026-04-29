È stato aperto un nuovo punto di ascolto dedicato alla disabilità nel Comune di Monte Argentario, promosso dalla Consulta locale. L’obiettivo è offrire uno spazio di supporto e informazione per le persone con disabilità e le loro famiglie. La Consulta disabilità punta a rafforzare i servizi disponibili e a migliorare l’assistenza offerta nel territorio. L’inaugurazione segna l’inizio di un percorso di sviluppo delle iniziative rivolte a questa comunità.

MONTE ARGENTARIO La Consulta disabilità di Monte Argentario punta a crescere e inaugura i primi servizi. Il primo passo messo in pratica dal direttivo è lo sportello "Punto di ascolto", presentato nei giorni scorsi con l’intento di accogliere le famiglie, ascoltarle e fornire informazioni chiare. Inoltre, sarà offerta la possibilità di usufruire gratuitamente di un servizio di psicoterapia per chi ne avesse bisogno.?Uno sguardo al futuro arriva invece con il "Durante e Dopo di Noi". "Questo è solo l’inizio – spiegano dal direttivo della Consulta –. Crediamo che i sogni, se accompagnati da determinazione e voglia di fare, possano diventare realtà.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Consulta per la disabilità. Nasce il punto di ascolto

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