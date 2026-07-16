Sanità | appalti Cgil rilancia ‘raccolta firme straordinaria negli ospedali'

La Cgil ha annunciato una raccolta firme straordinaria negli ospedali per chiedere un rafforzamento della sanità pubblica e la tutela dei diritti dei lavoratori. La campagna mira a superare i subappalti nel settore sanitario. La richiesta si basa sulla necessità di migliorare le condizioni di lavoro e di garantire servizi pubblici più efficaci. La mobilitazione coinvolgerà personale sanitario e cittadini, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di investimenti diretti nel sistema sanitario pubblico.

Roma, 16 lug. (Adnkronos Salute) - “Rafforzare la sanità pubblica, tutelarla, e garantire i diritti sul lavoro superando i subappalti significa parlare alla vita delle persone. Oggi il diritto alla salute non è garantito, nonostante la fatica di medici e infermieri sul lavoro, perché si stanno tagliando la spesa pubblica e i servizi. Al contempo, non si cancellano quelle leggi che hanno precarizzato il lavoro, favorendo la logica dell'appalto e del subappalto”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, intervenendo all'ospedale Sandro Pertini di Roma in un incontro ampio e partecipato. In tutta Italia, oggi, la Cgil e la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Sanità e appalti, la raccolta firme della CGIL

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