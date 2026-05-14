Cgil in Salento | firme per difendere sanità e diritti negli appalti

La Cgil nel Salento ha avviato una raccolta firme per chiedere maggiori tutele nella sanità e nei diritti legati agli appalti. Le iniziative si concentrano sulla tutela dei lavoratori nelle aziende appaltatrici e sulla possibilità di modifiche contrattuali. Sono state presentate due nuove proposte di legge che specificano i dettagli tecnici relativi alle condizioni di lavoro e alle modalità di assunzione. La campagna coinvolge i lavoratori e mira a sensibilizzare sull’importanza di migliorare le normative esistenti.

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? Domande chiave Come cambieranno i contratti per chi lavora negli appalti?. Quali sono i dettagli tecnici delle due nuove proposte di legge?. Dove si svolgeranno i prossimi appuntamenti per firmare online e fisicamente?. Perché la Cgil ha scelto proprio i mercati salentini per mobilitarsi?.? In Breve Incontro a Muro Leccese il 15 maggio con le giuslavoriste Cursano e De Carlo.. Proseguimento raccolta firme nei mercati di Maglie e Sannicola sabato 16 maggio.. Firme possibili tramite banchetti locali o piattaforma online del Ministero della Giustizia.. Obiettivo parità salariale e contrattuale per i lavoratori delle imprese appaltatrici.. La Cgil lancia la raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare a Muro Leccese domani, 15 maggio, alle ore 9:30, presso il Mercato delle Idee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cgil in Salento: firme per difendere sanità e diritti negli appalti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La Cgil lancia la raccolta firme su sanità e appalti: "Diritti da difendere" Messina, la Cgil in piazza: firme per difendere sanità e appalti? Punti chiave Come influenzeranno queste firme le future elezioni del sindaco di Messina? Quali sono le due proposte di legge che la Cgil promuove?... Sanità e appalti, la Cgil lancia la raccolta firme per due proposte di leggeLa Cgil, assieme a tante altre realtà, promuove due raccolte di firme a sostegno di leggi d’iniziativa popolare su temi centrali per migliorare le ... gonews.it Diritti e sanità al centro delle proposte di legge di iniziativa popolare della Cgil: via alla raccolta firmeVenerdì 15 la raccolta si svolgerà all'Auditorium Cerulli in occasione dell'assemblea del sindacato, mentre il 16, per tutta la giornata, il sindacato sarà alla Nave di Cascella. La segretaria general ... ilpescara.it