Assemblea delle assemblee la Cgil promuove raccolta firme su appalti e sanità
La Cgil di Agrigento, guidata dal segretario generale Alfonso Buscemi, promuove l'iniziativa "Assemblea delle assemblee", in programma il prossimo 15 maggio alle 16 nel salone Pio La Torre della Cgil Agrigento, in via Matteo Cimarra 23.L'incontro sarà un importante momento di confronto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Sanità pubblica e appalti, la Cgil torna in piazza: assemblea, raccolta firme a appello ai candidati sindaciLa Cgil torna in piazza con una nuova mobilitazione dedicata a sanità pubblica e appalti, due temi che il sindacato definisce “centrali” per diritti,...
CGIL a Mazzarino: firme per nuove leggi su sanità e appalti? Punti chiave Come influenzeranno le nuove firme l'accesso alle cure mediche locali? Perché il sistema degli appalti mette a rischio la salute...
Argomenti più discussi: Lamezia, l'8 maggio Landini all'Assemblea delle Assemblee della Cgil Calabria al teatro Grandinetti; Raccolta firme proposte di legge su sanità e appalti – Assemblea delle assemblee generali Cgil Brescia; Appalti e salute, raccolta firme per 2 proposte legge. Le iniziative del 15 maggio; Landini parteciperà all’Assemblea delle Assemblee della Cgil Calabria.
Presentazione della Proposta di Legge di iniziativa popolare su Sanità e Appalti e avvio raccolta firme, all’Assemblea delle Assemblee della CGIL di Treviso, insieme a @cgilnazionale e @cgilveneto ? venerdì 15 maggio all’auditorium della Provincia di Tre facebook
Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome: il Presidente Comandini designato delegato al Coordinamento per gli Affari europei. consregsardegna.it/assemblea-plen… x.com
Perché i delegati delle convenzioni internazionali hanno un contributo raccomandato da apportare agli eventi di intrattenimento. reddit
Assemblee della Cgil Calabria alla presenza del Segretario Generale Cgil Nazionale Maurizio LandiniDurante i lavori verrà lanciata la raccolta firme della due proposte di legge di iniziativa popolare sui temi della sanità pubblica e degli appalti, sostenute dalla Cgil e depositate in Cassazione. lameziainforma.it