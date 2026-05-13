Assalto esplosivo devasta la Bcc Ladri in fuga con i bancomat trovata un’auto in fiamme

Nella notte tra lunedì e martedì, alle 3 e 30, un'esplosione ha sconvolto il centro di Carmiano, interrompendo il silenzio con un forte boato. Un gruppo di ladri ha assaltato la filiale di una banca di credito cooperativo, facendo saltare in aria l’ingresso. Durante il blitz, sono stati portati via i bancomat, e un’auto utilizzata dai malviventi è stata ritrovata in fiamme poco distante. Nessuno è rimasto ferito.

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