Assalto esplosivo devasta la Bcc Ladri in fuga con i bancomat trovata un’auto in fiamme

Da lecceprima.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra lunedì e martedì, alle 3 e 30, un'esplosione ha sconvolto il centro di Carmiano, interrompendo il silenzio con un forte boato. Un gruppo di ladri ha assaltato la filiale di una banca di credito cooperativo, facendo saltare in aria l’ingresso. Durante il blitz, sono stati portati via i bancomat, e un’auto utilizzata dai malviventi è stata ritrovata in fiamme poco distante. Nessuno è rimasto ferito.

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CARMIANO – Risveglio da incubo per i residenti del centro di Carmiano. Intorno alle 3 e mezzo di questa notte, un violento boato ha squarciato il silenzio di via Cesare Battisti, dove una banda ha preso d'assalto la filiale della Banca di credito cooperativo Leverano. I malviventi hanno agito con.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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