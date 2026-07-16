La morte di Sam Neill, attore noto per il ruolo di Alan Grant in Jurassic Park, è stata annunciata pochi giorni fa. Le cause della scomparsa non sono state ancora rese pubbliche. La notizia ha suscitato grande commozione tra fan e colleghi. Neill aveva 76 anni. La famiglia non ha fornito dettagli specifici sulle circostanze della morte.

A distanza di qualche giorno, si sente ancora la triste eco della morte di Sam Neill, l’indimenticabile paleontologo Alan Grant della saga cinematografica Jurassic Park. L’attore si è spento lo scorso 13 luglio all’età di 78 anni in un ospedale di Sydney, in Australia, circondato dall’affetto della sua famiglia. Una notizia che ha colto di sorpresa milioni di fan, soprattutto perché giunta soltanto 3 mesi dopo l’annuncio della guarigione da una forma aggressiva di cancro del sangue che lo aveva colpito nel 2022. Tra dubbi e speculazioni, la famiglia ha deciso di far chiarezza sulle cause della morte dell’attore. Il comunicato dell’agente Philip Grenz. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sam Neill, svelate le cause della morte della star di Jurassic Park

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