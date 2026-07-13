Sam Neill | è morta la star di Jurassic Park
Sam Neill, attore noto per il ruolo del dottor Alan Grant nella serie di film Jurassic Park, è deceduto in Australia all’età di 78 anni. È stato anche uno dei volti più riconoscibili del cinema degli anni Novanta. La notizia della morte è stata confermata da fonti vicine all’attore. Non sono stati forniti dettagli sulla causa del decesso.
Era il dottor Alan Grant nella serie di film Jurassic Park. Ma è stato anche uno dei volti più popolari degli anni Novanta. Sam Neill è morto in Australia all’età di 78 anni. Una scomparsa improvvisa e inaspettata, ha scritto la famiglia: «Sam era circondato dalla famiglia e si è spento con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita», si legge nel comunicato. Le condizioni dell’attore neozelandese – ma nato in Omagh, in Irlanda del Nord, da padre militare neozelandese e da madre inglese – erano difficili da tempio: lo stesso Neill aveva rivelato in un’autobiografia del 2023 di essere “in fin di vita” a causa di un linfoma non Hodgkin al terzo stadio. 🔗 Leggi su Open.online
Sam Neill è morto, addio alla star di Jurassic Park: aveva 78 anni, il cinema in lutto
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Addio a Sam Neill, l’attore neozelandese star di Jurassic Park: aveva 78 anniL’attore neozelandese noto per il ruolo in Jurassic Park è morto all’età di 78 anni.
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