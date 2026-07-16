L’attore è deceduto a Sydney lo scorso lunedì a 78 anni a causa di una polmonite. Poco prima della morte, aveva superato un tumore. L’agente ha negato voci che indicavano cause diverse e ha precisato che le notizie circolate sono false. La famiglia ha confermato la morte e ha smentito eventuali altre interpretazioni sulla causa.

Philip Grenz, agente dell’attore Sam Neill scomparso a Sydney lo scorso lunedì a 78 anni, ha dichiarato che è morto a causa di una polmonite. Poi ha aggiunto che Neill, noto per “Jurassic Park”, era guarito dal linfoma non-Hodgkin (LNH) grazie alla terapia “CAR-T” (è un “farmaco vivente” che potenzia il sistema immunitario del paziente, ndr) prima di ammalarsi di polmonite. Infine Neill aveva girato quattro progetti nell’ultimo anno, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi. Numerosi tributi sono giunti da colleghi, tra cui i registi Taika Waititi e Steven Spielberg. Dunque Sam Neill è morto di polmonite e verrà commemorato in una cerimonia privata per la famiglia nella sua fattoria in Nuova Zelanda, ha dichiarato oggi giovedì16 luglio il suo agente all’ Associated Press. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sam Neill è morto per una polmonite, poco tempo prima era guarito dal tumore. La famiglia smentisce così inesattezze e falsità”: lo rivela l’agente dell’attore

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