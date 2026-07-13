L’attore neozelandese Sam Neill è morto a 78 anni a causa di un “malore improvviso”. Poco prima della sua morte, aveva annunciato di essere guarito da un tumore del sangue al terzo stadio, superato con un ciclo di cure. La notizia ha suscitato sorpresa tra i fan, considerando che aveva recentemente condiviso di aver sconfitto il cancro. La morte è avvenuta poco dopo la sua comunicazione sulla guarigione.

Neill aveva ad aprile aveva raccontato di aver superato un tumore del sangue al terzo stadio grazie a un lungo ciclo di cure L’attore neozelandese Sam Neill è morto improvvisamente all’età di 78 anni, poco dopo aver annunciato di essere guarito dal cancro. A renderlo noto è stata la famiglia,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Sam Neill, morto a 78 anni per "malore improvviso" l'attore di Jurassic Park, era guarito da un tumore del sangue

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Addio a Sam Neill, l'attore di Jurassic Park è morto di tumore: aveva 78 anni

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