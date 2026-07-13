È morto all’età di 78 anni l’attore neozelandese noto per aver interpretato un personaggio in una celebre saga cinematografica. Dopo aver rivelato di essere guarito da un cancro, aveva recitato in diversi film tra cui un thriller ambientato in mare e un film drammatico. La sua carriera si è estesa su numerosi generi e ruoli, rendendolo una figura riconoscibile nel cinema internazionale. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo.

Lutto nel mondo del cinema: si è spento all’età di 78 anni Sam Neill, attore neozelandese, noto per i suoi ruoli in Jurassic Park, Caccia a Ottobre Rosso e Lezioni di piano, solo per citare alcuni dei tanti titoli in cui ha recitato nella sua lunga carriera. “È con immensa tristezza che la famiglia di Sam Neill annuncia la sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia”, si legge in un post pubblicato domenica sera sui social media della famiglia Neill. “La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma confortata dal fatto che Sam fosse libero dal cancro”, hanno scritto i familiari dell’attore. A Neill nel 2022 era stato diagnosticato un linfoma angioimmunoblastico a cellule T di stadio tre, un tipo di tumore del sangue, ma lo scorso aprile aveva annunciato di essere guarito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Morto Sam Neill, addio all’attore di Jurassic Park: aveva rivelato di essere guarito dal cancro

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Sam Neill è morto, addio all'attore di Jurassic Park: aveva 78 anni ed era malato da tempo

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Addio a Sam Neill, l’attore di Jurassic Park è morto a 78 anni x.com

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