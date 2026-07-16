Salerno primo consiglio comunale di De Luca sindaco | Resto un pacifico guerriero

Durante il primo consiglio comunale dopo le elezioni, il nuovo sindaco ha dichiarato di rimanere un “pacifico guerriero”. È stato eletto presidente dell’assemblea civica un altro membro del consiglio. La seduta ha visto la discussione sui primi punti all’ordine del giorno. Nessuna decisione definitiva è stata presa durante questa prima riunione.

Primo Consiglio comunale dopo l'elezione del sindaco Vincenzo De Luca: eletto presidente dell'assemblea civica Horace Di Carlo. «Il Consiglio comunale - ha detto De Luca rivolgendosi agli assessori e consiglieri presenti nel Salone dei Marmi - è chiamato a decidere, a offrire ai cittadini decisioni in un contesto di trasparenza della responsabilità. Ognuno di voi avrà e dovrà avere la possibilità di esprimere le proprie opinioni, ma in maniera compatibile con l'obiettivo che abbiamo, che è quello di produrre decisioni, non parole». «Questo - ha proseguito - varrà per la maggioranza e per l'opposizione. Dovremo stringere sui tempi, darci, come dire, uno stile parlamentare o europeo. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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Salerno, primo Consiglio Comunale con il ritorno di De Luca sindaco: nomine e tensioni

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