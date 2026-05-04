Primo confronto tv tra i candidati a sindaco di Salerno | assenti De Luca e Ventura

Oggi si svolge il primo confronto televisivo tra i candidati alla carica di sindaco di Salerno. L’evento è trasmesso alle 13.15 su Rai 3 e alle 23.05 su RadioRai 1. Durante la trasmissione, sono presenti alcuni candidati, mentre altri, tra cui le figure di riferimento del centro-sinistra, non partecipano. L’appuntamento si concentra sulle proposte e sui temi principali della campagna elettorale locale.

Oggi doppio appuntamento con la politica locale: alle 13.15 su Rai 3 e questa sera alle 23.05 su RadioRai 1 va in onda la tribuna politica dedicata ai candidati alla carica di sindaco di Salerno. Un momento di confronto per presentare programmi e proposte ai cittadini, affrontando i temi centrali.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni a Salerno, Bandecchi lancia Ventura Sindaco. "La città ridotta così? Colpa di De Luca""De Luca? Un uomo che ha la responsabilità di dieci anni della Regione e ha la responsabilità di altri dieci anni di sindaco da queste parti. Elezioni comunali a Salerno, i primi candidati di "Dimensione Bandecchi" con Ventura SindacoInizia a prendere forma la lista “Dimensione Bandecchi” che sostiene la candidatura a sindaco del consigliere comunale uscente Mimmo Ventura. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elezioni Chieti. Primo confronto tv tra i candidati sindaci: il nodo dissesto; Castrovillari al voto: la psicoanalisi dei tre candidati (anzi 4) dopo il primo confronto TV; [???????@TV!!] Sinner - Jodar diretta Streaming | 29 aprile 2026; Elezioni Chieti: i sei candidati a Sindaco si sfidano su Rete8. Sky TG24: Il Confronto tra Carlo Nordio ed Enrico Grosso per il referendum sulla GiustiziaSky TG24, in occasione dell'imminente referendum sulla riforma della Giustizia del 22 e 23 marzo, presenta un nuovo appuntamento speciale de Il confronto. Domani 17 marzo alle ore 17,00 a ... ilmattino.it Garlasco, confronto-scontro in tv sulle impronte tra la difesa di Stasi e quella della famiglia PoggiUn confronto-scontro è andato in onda martedì sera a Far West su Rai Tre sul caso di cornaca che appassiona molti italiani: l'uccisione di Chiara Poggi 18 anni fa a Garlasco per la quale è stato ... video.corriere.it Taranto, sindaco Bitetti critica confronto tra Giorgia Meloni e Mussolini al Primo Maggio - facebook.com facebook Tamaro e Gargiulo a confronto con il primo cittadino: confermato il sostegno alle istanze del sindacato e collaborazione con il Comune. #Friuli #Gorizia #Cronaca x.com