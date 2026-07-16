A Salerno, oltre il 61% dell’acqua immessa nella rete idrica viene dispersa prima di raggiungere i rubinetti di case e attività. Più di sei litri su dieci non arrivano agli utenti finali. Il dato, elaborato dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre sui dati Istat 2022, è stato pubblicato oggi da un quotidiano locale.

Più di sei litri d’acqua su dieci immessi nella rete idrica non arrivano ai rubinetti di case e attività. È il dato che emerge dall’analisi dell’ Ufficio Studi della Cgia di Mestre, elaborata sui dati Istat 2022 e rilanciata nell’edizione odierna del quotidiano “La Città”, in un articolo firmato dal giornalista Gaetano De Stefano. Secondo il dossier, la dispersione idrica a Salerno raggiunge il 61,4%, una percentuale che colloca il capoluogo tra le città italiane con le maggiori perdite lungo la rete di distribuzione. Oltre 370 litri al giorno dispersi per ogni abitante. L’analisi evidenzia come ogni giorno vengano immessi nella rete cittadina circa 603 litri di acqua potabile per abitante, ma soltanto 233 litri raggiungano effettivamente le utenze. 🔗 Leggi su Zon.it

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© Zon.it - Salerno, oltre il 61% dell’acqua si perde nella rete: il dato tra i più alti d’Italia

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