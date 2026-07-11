Nel 2022 in Italia sono stati dispersi oltre 3,8 miliardi di metri cubi di acqua potabile, pari al 42% di quella immessa negli acquedotti. La perdita di acqua si traduce in uno spreco economico di circa 9,8 miliardi di euro ogni anno. La percentuale di perdita rappresenta una delle più alte in Europa, con conseguenti impatti sui costi e sulla disponibilità di risorse idriche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Oltre 3,8 miliardi di metri cubi dispersi nel 2022. In Italia una quantità enorme di acqua potabile non arriva ai cittadini: il 42% dell’acqua immessa negli acquedotti viene dispersa lungo la rete, con un danno economico stimato in 9,8 miliardi di euro ogni anno. A evidenziarlo è l’ Ufficio studi della Cgia, che ha analizzato i dati Istat relativi al 2022. Secondo lo studio, ogni giorno vengono persi 157 litri di acqua per abitante, per un totale complessivo di 3,8 miliardi di metri cubi di risorsa idrica sprecata. Perdite causate da reti vecchie e infrastrutture inefficienti. Alla base dello spreco ci sono diversi fattori: rotture nelle condutture, impianti datati, problemi nella misurazione dei consumi e allacciamenti abusivi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Acqua potabile, in Italia si perde il 42% della rete: sprechi per quasi 10 miliardi l’anno

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