Salerno Di Carlo presidente del Consiglio | opposizione all’attacco sulle procedure

Nel primo consiglio comunale di Salerno, tutti i consiglieri sono arrivati puntuali, tranne uno. La riunione si è aperta senza incidenti, con il nuovo presidente del Consiglio che ha preso la parola. Nessuna discussione sui temi politici o sulle procedure, che sono state oggetto di attacchi da parte dell’opposizione. La seduta si è svolta senza ulteriori tensioni o interruzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi prima riunione del nuovo consiglio comunale di Salerno. Tutti puntuali al primo appuntamento (assente solo consigliere Rino Avella). L’assise ha eletto Horace Di Carlo presidente del consiglio, con 28 voti, compreso quello del sindaco Vincenzo De Luca. Alla vice­presidenza va Armando Zambrano con 24 preferenze, mentre Malan ne ottiene 5. I consiglieri Lanocita e Amendola si sono astenuti in entrambe le votazioni e hanno presentato due opposizioni pregiudiziali sui punti relativi alla viabilità retroportuale e ai debiti fuori bilancio, contestando la mancanza dei pareri delle commissioni consiliari. Procedura. Lanocita, in una dichiarazione diffusa prima della seduta, ha criticato la convocazione del Consiglio da parte del sindaco, definendola in contrasto con l’articolo 44 del T. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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SALERNO, DI CARLO VERSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO|SUD TV 114|

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