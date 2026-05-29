Il consiglio comunale di Salerno ha eletto il nuovo presidente dell’opposizione. La scelta è caduta su un consigliere di minoranza, che ha ottenuto la maggioranza dei voti tra i presenti. La nomina è avvenuta durante la seduta odierna, che si è protratta per circa due ore. Non sono state comunicate altre nomine o cambiamenti nella composizione dell’assemblea. La seduta è proseguita con altri punti all’ordine del giorno.

Tempo di lettura: 2 minuti Mentre nella squadra dei consiglieri comunali, ovviamente tra quelli che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze c’è attesa e trepidazione per scoprire chi riuscirà a far parte della squadra di assessori che affiancherà nella guida della città il sindaco Vincenzo De Luca, c’è un’analoga battaglia che si sta già combattendo anche tra i banchi dell’opposizione. Rispetto alla maggioranza (dove si è registrato il ritorno di tutti gli assessori uscenti) qui, infatti cambia tutto. Dopo vent’anni non ci saranno né banchi della minoranza né Roberto Celano oggi consigliere regionale, né Antonio Cammarota che è passato dall’altra parte con la candidatura nel partito socialista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Consiglio comunale Salerno: chi guiderà l’opposizione?

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