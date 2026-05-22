Consiglio a porte chiuse Opposizione all’attacco
Il Consiglio comunale straordinario in programma sull’inquinamento dell’acqua nella zona di Antraccoli si terrà a porte chiuse e con un numero limitato di contributi da parte dei presenti. La decisione è stata comunicata poco prima dell’inizio dell’assemblea, che si svolgerà senza pubblico e con regole restrittive per i partecipanti. La riunione, convocata per affrontare la situazione, si svolgerà in modo riservato, limitando l’intervento di cittadini e rappresentanti.
Il Consiglio comunale straordinario sul caso dell’ inquinamento dell’acqua ad Antraccoli sì farà, ma sarà a porte chiuse e contributi ridotti. Se l’intervento del prefetto, su richiesta dell’opposizione, sembrava essere stato risolutivo per arrivare a una data della seduta – di fatto convocata per martedì -, a mettere ‘i sigilli’ all’assise sarebbe stata la maggioranza durante la conferenza dei capigruppo, secondo quanto riferito dai gruppi di centrosinistra. "Gli esponenti di destra hanno distorto un parere del segretario generale che in realtà diceva ben altro e hanno votato contro di noi che volevamo una seduta pubblica e aperta agli interventi di tutti i soggetti interessati – spiegano –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Why Russia, China and Europe oppose to the Board of Peace
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