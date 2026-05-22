Consiglio a porte chiuse Opposizione all’attacco

Il Consiglio comunale straordinario in programma sull’inquinamento dell’acqua nella zona di Antraccoli si terrà a porte chiuse e con un numero limitato di contributi da parte dei presenti. La decisione è stata comunicata poco prima dell’inizio dell’assemblea, che si svolgerà senza pubblico e con regole restrittive per i partecipanti. La riunione, convocata per affrontare la situazione, si svolgerà in modo riservato, limitando l’intervento di cittadini e rappresentanti.

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