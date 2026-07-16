Salento incidente sul lavoro | operaio morto folgorato

Notizia in breve

Un operaio è deceduto a Montesano Salentino dopo essere stato folgorato mentre lavorava su un palo di una linea elettrica. L’incidente si è verificato durante un intervento di manutenzione e l’uomo è stato immediatamente soccorso, ma le ferite riportate sono risultate fatali. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.