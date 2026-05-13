Arezzo incidente sul lavoro | operaio folgorato da scossa elettrica è gravissimo

Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio del 13 maggio 2026 in provincia di Arezzo, nel comune di Castelfranco Piandiscò. Un uomo di 52 anni è stato colpito da una scossa elettrica mentre lavorava e ha riportato ferite che sono risultate gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’operaio in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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AREZZO – Incidente sul lavoro in provincia di Arezzo oggi pomeriggio, 13 maggio 2026. Un operaio di 52 anni è rimasto gravemente ferito nel comune di Castelfranco Piandiscò. L’allarme è scattato poco dopo le 14.30 e sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia per prestare i primi soccorsi. Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe stato folgorato da una scossa elettrica. Considerate le condizioni critiche dell’uomo, il personale del 118 ha disposto il trasferimento in codice 3 all’ospedale Careggi di Firenze tramite l’elisoccorso Pegaso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i tecnici della Asl del servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, incaricati di svolgere gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo, incidente sul lavoro: operaio folgorato da scossa elettrica, è gravissimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente sul lavoro: 52enne folgorato da una scossa elettrica. E’ graveCastelfranco Piandiscò (Arezzo), 13 maggio 2026 – Un uomo di 52 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi (13... Incidente sul lavoro a Cantoira: operaio folgorato da una scarica elettrica ad alta tensione, è grave ma salvoUn incidente sul lavoro è avvenuto all'ora di pranzo di oggi, venerdì 27 febbraio 2026, nel cantiere di realizzazione della nuova centrale... Temi più discussi: Incidente tra due mezzi pesanti e un veicolo leggero, chiude la 3 Bis Tiberina; Scontro tra auto a Indicatore: tre feriti, uno grave; Cronaca Aretina del 12/05/2026; Riaperta la E45 dopo scontro tra camion di pomodori e un altro mezzo pesante. Mattinata tilt. Incidente sul lavoro: 52enne trasferito a Careggi x.com Arezzo, incidente sul lavoro: operaio folgorato da scossa elettrica, è gravissimoIncidente sul lavoro in provincia di Arezzo oggi pomeriggio, 13 maggio 2026. Un operaio di 52 anni è rimasto gravemente ferito nel comune di Castelfranco Piandiscò ... firenzepost.it Incidente sul lavoro: 52enne folgorato da una scossa elettrica. E’ graveE’ successo a Castelfranco Piandiscò in provincia di Arezzo. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso in codice rosso all’ospedale fiorentino di Careggi ... lanazione.it