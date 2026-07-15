Sabaudia spiagge libere senza bagnini | bandiera blu sospesa per le inadempienze sulla sicurezza
A Sabaudia, le spiagge libere senza bagnini non possono esibire la Bandiera Blu a causa di inadempienze nelle misure di sicurezza. La comunicazione ufficiale ha indicato che, per ottenere la certificazione, sono necessari interventi che garantiscano la presenza di personale qualificato e la tutela dei bagnanti. La sospensione riguarda le aree di spiaggia che non rispettano questi requisiti, impedendo l’assegnazione della bandiera. La decisione si basa su verifiche condotte dagli enti preposti alla certificazione ambientale e di sicurezza.
La Bandiera Blu non può sventolare a Sabaudia. La città delle dune, particolarmente cara ai turisti romani, ha ricevuto una comunicazione dalla Foundation for Environmental Education (Fee), che ha disposto la sospensione del riconoscimento a seguito di controlli effettuati sulle spiagge libere, dove è stata riscontrata una grave irregolarità legata alla sicurezza dei bagnanti. La lettera stigmatizza il fatto che sulle spiagge Bandiera Blu del Comune non sia garantita l'assistenza ai bagnanti, requisito considerato indispensabile per il mantenimento del riconoscimento. Testimonia la gravità della situazione la vicenda di due morti per annegamento in poche ore nelle acque della Bufalara. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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