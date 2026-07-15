Sabaudia spiagge libere senza bagnini | bandiera blu sospesa per le inadempienze sulla sicurezza

Notizia in breve

A Sabaudia, le spiagge libere senza bagnini non possono esibire la Bandiera Blu a causa di inadempienze nelle misure di sicurezza. La comunicazione ufficiale ha indicato che, per ottenere la certificazione, sono necessari interventi che garantiscano la presenza di personale qualificato e la tutela dei bagnanti. La sospensione riguarda le aree di spiaggia che non rispettano questi requisiti, impedendo l’assegnazione della bandiera. La decisione si basa su verifiche condotte dagli enti preposti alla certificazione ambientale e di sicurezza.