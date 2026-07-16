Rugby Quesada cambia nove uomini | Pani e i Garbisi guidano l’Italia contro l’Australia

Gonzalo Quesada ha annunciato una formazione rinnovata per la partita contro l’Australia nel Nations Championship, prevista sabato 18 luglio a Perth. Sono nove i cambi rispetto alla squadra precedente, con Pani e i Garbisi titolari come guide dell’Italrugby. La partita si giocherà all’HBF Park alle 12 ora locale. La selezione italiana presenta diverse variazioni nella formazione, con l’obiettivo di affrontare la sfida con una squadra diversa rispetto alle precedenti.

Gonzalo Quesada rivoluziona l’Italia per l’ultima sfida del Nations Championship. Il ct azzurro ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Australia sabato 18 luglio all’HBF Park di Perth (ore 12.10 italiane, diretta Sky Sport Uno e TV8), apportando ben nove cambi rispetto al XV sceso in campo contro la Nuova Zelanda a Wellington. Un test importante per gli azzurri, chiamati a interrompere la striscia di due sconfitte consecutive e a confermare i progressi mostrati nell’ultimo confronto con gli All Blacks. La novità più attesa è il rientro di Lorenzo Pani, che riprende il proprio posto da estremo dopo l’infortunio accusato contro il Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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