Rugby | Australia in emergenza contro l’Italia l’ultima di Schmidt
L’Australia si presenta all’ultima giornata della fase a gironi della Nations Championship con numerosi infortunati e senza possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. La squadra ha già subito due sconfitte consecutive e ora deve affrontare l’Italia. La formazione australiana ha diverse assenze tra infortunati e indisponibili, mentre il commissario tecnico ha annunciato che questa sarà l’ultima partita alla guida della squadra.
L’Australia arriva all’ultima giornata della prima fase della Nations Championship con un’infermeria affollata e la necessità di evitare un clamoroso tris di sconfitte. Sabato 18 luglio, alle 12.10 italiane, i Wallabies sfideranno l’Italia a Perth in una partita che pesa ben oltre la classifica: entrambe le squadre sono ancora a secco di vittorie e cercano un successo per salvare un avvio di torneo fin qui deludente. Per i padroni di casa, però, il conto con gli infortuni rischia di complicare ulteriormente la preparazione. L’emergenza più pesante riguarda la cabina di regia. Joe Schmidt ha perso anche Carter Gordon, fermato da un problema al polpaccio proprio come Ben Donaldson, lasciandosi senza le due aperture che avrebbero dovuto guidare l’attacco australiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Australia v France REACTION | Rugby Nations Championship 2026
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