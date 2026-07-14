Rugby | Australia in emergenza contro l’Italia l’ultima di Schmidt

Notizia in breve

L’Australia si presenta all’ultima giornata della fase a gironi della Nations Championship con numerosi infortunati e senza possibilità di qualificarsi ai quarti di finale. La squadra ha già subito due sconfitte consecutive e ora deve affrontare l’Italia. La formazione australiana ha diverse assenze tra infortunati e indisponibili, mentre il commissario tecnico ha annunciato che questa sarà l’ultima partita alla guida della squadra.