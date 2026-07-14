Niccolò Cannone è stato squalificato per quattro settimane dopo il rosso ricevuto contro la Nuova Zelanda. La Commissione Disciplinare ha considerato il fallo come conforme alla Regola 9.12. La squalifica comporta l’assenza dall'incontro contro l’Australia e da altre tre partite con il Benetton.

La Commissione Disciplinare del Nations Championship ha giudicato il fallo dell’azzurro punibile in base alla Regola 9.12. Salterà Australia-Italia e tre partite con il Benetton. Niccolò Cannone è stato squalificato per quattro settimane dopo il cartellino rosso ricevuto nella partita del Nations Championship tra Nuova Zelanda e Italia. Il Foul Play Review Committee, Commissione Disciplinare del Nations Championship, ha giudicato l’azione della seconda linea azzurra punibile per violazione della Regola 9.12. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Rugby, Niccolò Cannone squalificato quattro settimane dopo il rosso contro la Nuova Zelanda

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