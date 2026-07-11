Rugby Nations Championship | Italia ko 47-17 con la Nuova Zelanda

Da sportmediaset.mediaset.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia ha perso 47-17 contro la Nuova Zelanda nel match di Nations Championship. Nel primo tempo, la squadra italiana ha segnato 14 punti contro i 10 degli avversari, ma nella ripresa ha subito un devastante parziale. La partita ha visto la Nuova Zelanda dominare nel secondo tempo, segnando numerosi punti e chiudendo la gara con un ampio scarto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una partita a due facce per l’Italia, che gioca un grandissimo primo tempo (chiuso 14-10) ma paga un inizio di ripresa di grande difficoltà con 4 mete subite tra il 41' e il 54' che rendono il passivo più pesante di quanto gli Azzurri avrebbero meritato: finisce 47-17 per gli All Blacks nella seconda giornata del Nations Championship contro un’Italia che comunque dà diversi segnali importanti e che era riuscita a giocare sia il primo tempo sia la seconda parte di ripresa alla pari con i neozelandesi., La cronaca di Nuova Zelanda-Italia, L’Italia inizia il match difendendo bene sulla linea dei 10 metri, poi sul primo pallone recuperato... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

rugby nations championship italia ko 47 17 con la nuova zelanda
© Sportmediaset.mediaset.it - Rugby, Nations Championship: Italia ko 47-17 con la Nuova Zelanda
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ITALIA - NUOVA ZELANDA / U20 WORLD CUP

Video ITALIA - NUOVA ZELANDA / U20 WORLD CUP

Notizie e thread social correlati

LIVE Nuova Zelanda-Italia 47-17, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: segnali di ripresa, ma passivo pesanteLa partita tra Nuova Zelanda e Italia si è conclusa con un punteggio di 47-17 a favore della squadra neozelandese.

Leggi anche: Nuova Zelanda-Italia rugby, Nations Championship 2026: orario, tv, streaming, formazioni

Temi più discussi: Al via il Nations Championship, il nuovo torneo su Sky. Azzurri all'esordio col Giappone; Nations Championship: risultati e classifica dopo la prima giornata; Nations Championship: Brex illude l’Italia, il Giappone rimonta e vince 27-10; Rugby, Nations Championship Italia battuta in Giappone.

nations championship rugby nations championship italiaNations Championship, gli All Blacks travolgono l'Italia nella ripresa: finisce 47-17Nella seconda giornata del Nations Championship 2026 arriva la seconda sconfitta per l'Italia di Gonzalo Quesada. Gli azzurri, reduci già dal ko di Tokyo contro il Giappone, cedono anche a Wellington ... corrieredellosport.it

nations championship rugby nations championship italiaNations Championship, Italia ko nella tana degli All Blacks: non basta un inizio da sognoLa meta al 2' di Tommaso Menoncello gela il Wellington Oval, ma alla fine non peserà più di tanto sul risultato finale. sportal.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web