Rugby Nations Championship | Italia ko 47-17 con la Nuova Zelanda

L’Italia ha perso 47-17 contro la Nuova Zelanda nel match di Nations Championship. Nel primo tempo, la squadra italiana ha segnato 14 punti contro i 10 degli avversari, ma nella ripresa ha subito un devastante parziale. La partita ha visto la Nuova Zelanda dominare nel secondo tempo, segnando numerosi punti e chiudendo la gara con un ampio scarto.

Una partita a due facce per l’Italia, che gioca un grandissimo primo tempo (chiuso 14-10) ma paga un inizio di ripresa di grande difficoltà con 4 mete subite tra il 41' e il 54' che rendono il passivo più pesante di quanto gli Azzurri avrebbero meritato: finisce 47-17 per gli All Blacks nella seconda giornata del Nations Championship contro un’Italia che comunque dà diversi segnali importanti e che era riuscita a giocare sia il primo tempo sia la seconda parte di ripresa alla pari con i neozelandesi., La cronaca di Nuova Zelanda-Italia, L’Italia inizia il match difendendo bene sulla linea dei 10 metri, poi sul primo pallone recuperato... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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ITALIA - NUOVA ZELANDA / U20 WORLD CUP

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