Rugby | Australia tre cambi per l’Italia nell’ultima di Schmidt
L’Australia ha annunciato la formazione per la partita contro l’Italia, in programma sabato 18 luglio all’HBF Park di Perth, valida per la terza giornata della Nations Championship. La squadra presenta tre cambi rispetto alla formazione precedente, secondo quanto comunicato dall’allenatore. La partita si svolge in un contesto di aggiornamenti sulla composizione della squadra australiana, che si prepara a affrontare gli azzurri nel match di rugby.
Joe Schmidt ha ufficializzato la formazione dell’Australia che sabato 18 luglio affronterà l’Italia all’HBF Park di Perth, nella terza giornata della Nations Championship. I Wallabies si presentano con tre novità rispetto alla squadra sconfitta dalla Francia: Carlo Tizzano sarà titolare come flanker nella sua città natale, Brandon Paenga-Amosa prende il posto di tallonatore e Harry Potter rientra sull’ala al posto dell’infortunato Dylan Pietsch, fermato da una contusione al polpaccio. Per Schmidt e il suo assistente Laurie Fisher sarà l’ultima partita alla guida della nazionale australiana. Per il resto, il ct conferma l’ossatura della squadra, con Tom Wright estremo, Max Jorgensen e Potter nel triangolo allargato e la collaudata coppia di centri formata da Len Ikitau e Joseph-Aukuso Suaalii. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Di tutto un po', secondo weekend ovale estivo; - Gonzalo Quesada opta per tre cambi e vara un'Italia sulla carta non troppo dissimile rispetto a quella vista in Giappone. Che già di per sé suona come un discreto campanello d'allarme, vista la preoccupante pre facebook