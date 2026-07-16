Rugby | Australia tre cambi per l’Italia nell’ultima di Schmidt

Joe Schmidt ha ufficializzato la formazione dell’Australia che sabato 18 luglio affronterà l’Italia all’HBF Park di Perth, nella terza giornata della Nations Championship. I Wallabies si presentano con tre novità rispetto alla squadra sconfitta dalla Francia: Carlo Tizzano sarà titolare come flanker nella sua città natale, Brandon Paenga-Amosa prende il posto di tallonatore e Harry Potter rientra sull’ala al posto dell’infortunato Dylan Pietsch, fermato da una contusione al polpaccio. Per Schmidt e il suo assistente Laurie Fisher sarà l’ultima partita alla guida della nazionale australiana. Per il resto, il ct conferma l’ossatura della squadra, con Tom Wright estremo, Max Jorgensen e Potter nel triangolo allargato e la collaudata coppia di centri formata da Len Ikitau e Joseph-Aukuso Suaalii. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Rugby, Nuova Zelanda-Italia 47-17: highlights | Nations Championship

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