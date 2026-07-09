Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione dell’Italia di rugby per la partita contro la Nuova Zelanda nel Nations Championship. Tre sono i cambi rispetto alla squadra precedente, con il debutto di Louis Lynagh. La partita si giocherà sabato 11 luglio alle 7 del mattino. La selezione include nuovi inserimenti e sarà la prima apparizione nel torneo per Lynagh.

Sarà il giorno del debutto nel Nations Championship per Louis Lynagh: Gonzalo Quesada, commissario tecnico della nazionale italiana di rugby ha ufficializzato la formazione che affronterà la Nuova Zelanda sabato prossimo, 11 luglio, alle ore 7.10 italiane, nel match valido per la seconda giornata dellla competizione. In un comunicato diffuso dalla Federugby è inoltre ricordato che "sarà il confronto numero 19, con tutti i precedenti in favore degli All Blacks che restano l'unica squadra Tier 1 mai battuta dall'Italia". Saranno in totale tre i cambi nel XV titolare degli azzurri rispetto al precedente match giocato e perso 27-10 a Tokyo contro il Giappone. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Rugby, Nations Championship: tre cambi decisi da Quesada per la sfida agli All Blacks

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Erasmus names squad for the Nations Championship encounter against Scotland

Notizie e thread social correlati

Ecco il Rugby Nations Championship, un Mondiale in 5 mesi. L'Italia c'è: a luglio con gli All BlacksDal 2023, il Rugby Nations Championship ha preso il posto dei tradizionali test match, offrendo un torneo che si svolge in cinque mesi.

Nations Championship: iniziano bene All Blacks e IrlandaNel Nations Championship, gli All Blacks hanno vinto contro la Francia con il punteggio di 34-23 a Christchurch, segnando nove mete.

Temi più discussi: Nations Championship: risultati e classifica dopo la prima giornata; Nations Championship 2026: programma, calendario dell'Italia e dove vedere le partite in diretta tv e streaming | Rugby uomini; Al via il Nations Championship, il nuovo torneo su Sky. Azzurri all'esordio col Giappone; Nations Championship: Sudafrica da paura, 7 mete all’Inghilterra! Colpaccio Scozia in Argentina.

Finisce con una sconfitta l’esordio dell’ #Italrugby nel Nations Championship 2026: a Tokyo passa il Giappone 27-10. La cronaca di #JPNvITA #insieme #rugbypassioneitaliana x.com

La guida di un americano al Nations Championship, con confronti sportivi USA reddit

Rugby: Nations Championship, tre cambi decisi da Quesada per la sfida agli All Blacks(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Sarà il giorno del debutto nel Nations Championship per Louis Lynagh: Gonzalo Quesada, commissario tecnico della nazionale italiana di rugby ha ufficializzato la formazione che ... corrieredellosport.it

Nations Championship, Italia sconfitta all'esordio: vince il Giappone 27-10Gli azzurri del ct Quesada vanno in vantaggio con Brex, vengono rimontati dalle marcature di Dearns, Matsunaga e Gunter, prima di riaccorciare con Garbisi ... tuttosport.com