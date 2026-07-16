Tre ladri hanno rubato argenteria per circa 70 mila euro da un furgone parcheggiato in via Autostrada a Bergamo durante la pausa pranzo del proprietario. Le telecamere di sorveglianza sono al vaglio degli inquirenti per identificare i responsabili. Il furto è avvenuto mentre il veicolo era fermo e il proprietario assente. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’accesso al veicolo o sull’eventuale collegamento tra i sospetti e il luogo del crimine.

IL FURTO. In azione tre ladri durante la pausa pranzo del padrone del mezzo posteggiato. Al vaglio le telecamere. Probabilmente lo stavano tenendo d’occhio e, quando hanno visto che si era fermato a pranzare in un ristorante di via Autostrada ne hanno approfittato e gli hanno completamente ripulito il furgone in sosta, rubandogli argenteria per un valore stimato attorno ai settantamila euro. Il proprietario del mezzo si è accorto del grosso furto soltanto a pranzo finito, quando è tornato al parcheggio. L’episodio martedì, appunto all’ora di pranzo: alcuni testimoni hanno poi riferito di aver notato tre individui, pare con indosso delle mascherine, aggirarsi attorno al furgone posteggiato nel parcheggio del ristorante, una zona piuttosto frequentata perché lì si trovano anche un supermercato, altre attività commerciali e alcuni uffici. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Rubata argenteria per 70mila euro da un furgone in via Autostrada a Bergamo

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