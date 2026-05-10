Da Sant’Agabio alla Bicocca | 70mila euro per l’estate nei quartieri di Novara

Da novaratoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comune di Novara ha destinato 70mila euro per sostenere iniziative culturali, sportive e sociali durante l’estate nei quartieri di Sant’Agabio, Bicocca e nelle frazioni della città. La somma sarà utilizzata per finanziare diversi eventi e attività rivolti alla comunità locale, con l’obiettivo di animare le zone durante i mesi più caldi. La decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale dell’amministrazione comunale.

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Il comune di Novara ha stanziato 70mila euro per finanziare attività culturali, sportive e sociali nei quartieri e nelle frazioni della città per la stagione estiva.L'iniziativa, denominata "Partecipa", si è conclusa l'8 maggio con la chiusura del bando rivolto alle realtà del terzo settore.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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