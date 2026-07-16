Ruba oltre 50 chili di cavi in rame della ferrovia | 42enne scarcerato e posto ai domiciliari
Un uomo di 42 anni è stato scarcerato e messo agli arresti domiciliari dopo essere stato fermato con oltre 50 chili di cavi in rame rubati da una linea ferroviaria. L’arresto era stato effettuato nei giorni scorsi. I cavi di rame, appartenenti alla Rete Ferroviaria Italiana, sono stati recuperati durante le operazioni di polizia. La procura ha disposto la misura cautelare, che è stata confermata dal giudice.
Tempo di lettura: < 1 minuto È stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari Antonio Greco, 42 anni, di Telese Terme, arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver sottratto un ingente quantitativo di cavi in rame appartenenti alla Rete Ferroviaria Italiana. Secondo quanto emerso, l’uomo era stato sorpreso dai Carabinieri mentre si impossessava di oltre 50 chilogrammi di cavi in rame riconducibili all’infrastruttura ferroviaria. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero, era stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida. L’udienza si è svolta nella giornata odierna davanti al giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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