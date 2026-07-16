Ruba oltre 50 chili di cavi in rame della ferrovia | 42enne scarcerato e posto ai domiciliari

Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato scarcerato e messo agli arresti domiciliari dopo essere stato fermato con oltre 50 chili di cavi in rame rubati da una linea ferroviaria. L’arresto era stato effettuato nei giorni scorsi. I cavi di rame, appartenenti alla Rete Ferroviaria Italiana, sono stati recuperati durante le operazioni di polizia. La procura ha disposto la misura cautelare, che è stata confermata dal giudice.